Migros'ta kuruyemiş kabuğundan reyon hizmette

Migros'un geçen yıl hayata geçirdiği, girişimcilik ve ortak inovasyon platformu Migros Up, tanıtım programına katılıp dereceye giren OTTAN Studio ile organik atıkların mağazalarda yeniden kullanıma kazandırılması için iş birliği yaptı.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, pilot çalışması gerçekleştirilen proje kapsamında, mağazada satışı bulunan fındık ve cevizlerin kabuklarının ileri dönüşüm tekniği ve sıfır plastik kullanımıyla biyo-kompozit malzemeye dönüştürülmesi sonucunda aynı mağazadaki MLife markalı ürün reyonlarının raflarının üretimi sağlandı.

Migros, proje ile tüketime uygun olmayan gıda ve organik atıkları yeniden kullanıma kazandırarak hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, döngüsel ekonominin, dünyanın geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu, bu kapsamda kaynakların verimli kullanımı ve atıkların yeni kaynaklara dönüşebilmesi konularına büyük önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye'de AR-GE merkezine sahip ilk ve tek gıda perakende şirketi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Migros Up'ın hedefleri arasında Türkiye girişim ekosistemine değer katmak olduğu gibi, yapılan iş birlikleri ve çalışmalar sonucunda dünyaya örnek projeler üretmek de bulunuyor. Topluma fayda sağlarken gençleri ve girişimci ruhuna sahip herkesi heyecanlandıran yenilikçi projeleri ve iş birliklerini bu platformumuz ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu proje kapsamında, Migros Up'ın lansman çağrısına yanıt veren girişimciler arasında dereceye giren OTTAN Studio ile dünyaya örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirdik."

Migros'un yenilikçi uygulamalara ve girişimciliğin desteklenmesine verdiği önemi vurgulayan Tatlıcı, "Farklı dönemlerde girişimcilere çağrıda bulunuyor, kendilerini anlatma imkanı sağlıyor ve ortak projeler geliştiriyoruz. Girişimci firmamız iş birliğinde yaptığımız bu çalışma ile mağazamızda satışa sunulan ürünlerin organik atıklarının ham madde üretiminde tekrar değerlendirilmesi ve aynı mağazamızdaki raflara dönüşmesiyle dünyada bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilirlik ve inovasyonu girişimcilikle harmanladığımız bu iş birliğimiz haricinde birçok farklı başlıkta Migros'un dijital ve inovatif altyapısından faydalanarak topluma fayda sağlayacak uygulamaları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Migros, İyi Gelecek Planı çerçevesinde gıda israfıyla mücadele ediyor

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilir biyo-kompozit malzeme üretiminde OTTAN teknolojisi devreye girdi. Öncelikle tedarik edilen atıklar temizlendi ve dezenfekte edildi.

Öğütülen ve granül boyutlarına göre ayrıştırılan kabuklar biyo-kompozit malzemenin ana ham maddesini oluşturdu. Sonraki adımda yüzde 68'i fındık ve ceviz kabukları, kalanını ise yeşil reçinenin oluşturduğu karışım kalıplara döküldü ve fırınlanarak nihai plakalar elde edildi.

Migros İyi Gelecek Planı çerçevesinde gıda israfıyla mücadele alanında çalışmalarına odaklanan Migros, 2030 yılına kadar gıda imha oranlarını yarıya düşürmeyi hedeflerken, son 2 yılda yüzde 24 azaltım sağlayarak bu hedefinin yarısını gerçekleştirdi. Bu kapsamda gıda kayıplarının önlenmesine yönelik operasyonel iyileştirmeler, otomatik sipariş sistemi, olgun ürünler için indirimli satışlar gibi birçok yöntem ile bin bir emekle üretilen gıdaların hak ettiği değere sahip olması ve gıda olarak tüketilmesini sağlamayı amaçlıyor. Yine de günün sonunda satışa dönüşmeyen gıdaları ürün kalitesi ve besleyiciliğine göre öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor, insan tüketimine uygun olmayanları sokak ve orman hayvanlarının beslenmesi için bağışlıyor, yenilemeyen bölümleri de biyogaza dönüştürüyor.