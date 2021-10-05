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Migros Kadın Akademisi ikinci buluşmasını Samsun'da gerçekleştirdi

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Migros Kadın Akademisi ikinci buluşmasını Samsun'da gerçekleştirdi

Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşmasının ilki Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Kocaeli'de, ikincisi ise Samsun'da gerçekleştirildi.

KOCAELİ (AA) - Bölgesel Kadın Kooperatifleri buluşmasının ilki Migros ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde Kocaeli'de, ikincisi ise Samsun'da gerçekleştirildi.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyona katılım gösteren Samsun ve Sinop Kadın Kooperatifleriyle bir araya gelen Migros, yeni iş birlikleri için fırsat yaratırken, 1 milyon kadına ulaşma hedefiyle hayata geçirilen eğitim platformu Migros Kadın Akademisi'nin ilerleyen günlerde sınıf eğitimlerine yeni illerde devam edilecek.

Organizasyon kapsamında "Migros Kadın Akademisi" tanıtımı, "Kalite", "Kalite Yönetim Sistemleri", "Ürün Belgeleri", "İyi Tarım Uygulamaları", "Taze Meyve Sebze Takip Sistemi", "Hal Kayıt Sistemi" ve "Mevzuat Eğitimi" başlıklarında eğitimler düzenlenirken, Türkiye'de meyve ve sebzede ilk Blockchain sistemini hayata geçiren Migros'un bu alanda yarattığı değer ve Migros'ta tedarikçi olmak için gerekli koşullar ile başvuruların nereden yapıldığı hakkında bilgiler verildi.

Kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim platformu Migros Kadın Akademisi hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktarılırken, açılış konuşmasını gerçekleştiren Aret Vartanyan da kadınlara motivasyon konuşması yaparak yeni dijital dünya hakkında bilgiler verdi.

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AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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