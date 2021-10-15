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Meyve suyu üretim markası Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Meyve suyu üretim markası Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı

Meyve suyu üretim markası Aroma, 9-13 Ekim tarihleri arasında Köln'de gerçekleştirilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek 2021 Fuarı'na katıldı.

Meyve suyu üretim markası Aroma, 9-13 Ekim tarihleri arasında Köln'de gerçekleştirilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek 2021 Fuarı'na katıldı.

9-13 Ekim tarihleri arasında Köln'de gerçekleştirilen Anuga Uluslararası Gıda ve İçecek 2021 Fuarı'na katılan Aroma, üretilen meyve suyu ailesini, doğal kaynak suyunu ve yeni nesil içecek kategorisinde sunduğu vitaminli ve fonksiyonel sularını dünyaya tanıttı.

"ÇEVRE DOSTU AMBALAJ İLE FARK YARATTI"

Fuarda, zengin çeşitliliğe sahip yüzde 100 meyve suyu ürünleri başta olmak üzere, "yeni nesil içecek" diye tabir edilen, dünyada da yükselen trend olan düşük kalorili fonksiyonel doğal kaynak suları ile büyük ilgi gördüğünü söyleyen Aroma Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Dolun, "Vitaminli ve doğal meyve aromalı fonksiyonel seri markası Aroma Sa-de sunduğu Direnç, Detoks, Güzellik, Sindirim ve Enerji çeşitlerini yabancı müşterileri ile buluşturdu. Ürünlerinin koruyucu katkı içermemesi, doğal kaynak suyundan üretilmesi, vitamin içerikleri ve çevre dostu ambalajı ile rekabette fark yarattı" diye konuştu.

Dolun, yurt dışındaki dev fuarlara katılarak yabancı pazarlardaki ağırlıklarını korumak ve yeni pazarlara girmek istediklerini belirterek, "Halihazırda 55 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını 80'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISINI 80'E ÇIKARMAK"

Dolun, 20 yıldır katıldıkları Anuga Fuarı'nda önceki yıllarda olduğu gibi müşterilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyleyerek, "Fuarda, müşterilerimiz ile 2022 yılına dair yol haritamızı çıkardık. Anuga gibi alanında dünyaca ünlü fuarlara katılımlarımız sürecek. Bu etkinlikler sayesinde yabancı pazarlardaki ağırlıklarımızı koruyor ve yeni pazarlara girmek istiyoruz. Nitekim Köln'de katıldığımız fuarda da yeni iş birliklerine imza attık. Aroma standımız yoğun ilgi görürken, ürünlerimiz de çok beğenildi. Dünyanın her geçen gün daha doğal ürünlere yöneldiği gerçeğinden yola çıkarak ürettiğimiz ürünler katılımcılardan tam not aldı. Bu fuarlara katılarak halihazırda 55 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını 80'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


Meyve suyu üretim markası Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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