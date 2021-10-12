Metalize ipliğe yönelik damping önlemleri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Metalize ipliğe yönelik damping önlemleri

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
Metalize ipliğe yönelik damping önlemleri

Gürcistan menşeli metalize ipliklere yönelik damping, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli metalize iplikler için yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Gürcistan menşeli metalize ipliklere yönelik damping, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli metalize iplikler için yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından Gürcistan menşeli "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzerleri" ürününe yönelik bir damping soruşturması açılması talep edildi.

Yapılan inceleme sonucunda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından Gürcistan menşeli başvuru konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

"Önlem devam etsin" talebi

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeli metalize ipliklere yönelik yürürlükteki dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebi de karara bağlandı.

Metalize ipliğe yönelik 2,2 dolar/kilogram şeklinde uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilerek nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Tahıllı kaşık maması için önleme gerek görülmedi

Öte yandan Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması sonucunda ürünün ithalatının dampingli olduğu fakat yerli üretim dalında maddi zarara/zarar tehdidine neden olmadığı tespit edildi.

Bu doğrultuda Hırvatistan menşeli tahıllı kaşık maması ithalatına yönelik soruşturmanın dampinge karşı önlem almaksızın kapatılmasına karar verildi.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'goji berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor

Arkadaş tavsiyesiyle ektiği 'goji berry' meyvesini, kilosu 100 liradan Avrupa'ya ihraç ediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar
Magazin Ziya Selçuk İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Hamit Altıntop Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Donald Trump Numan Kurtulmuş Burak Sergen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Metalize ipliğe yönelik damping önlemleri - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:32:49. #1.11#