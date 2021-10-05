'Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı' - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na (METAL EXPO) katıldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ., Demir Çelik, Metal Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı'na (METAL EXPO) katıldı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, pandemi şartlarına rağmen azim ve gayretle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilerek, " Geçtiğimiz yıl tüm fuarları ertelenmiş ya da iptal edilmişti. Çelik piyasasının bu denli hareketli olduğu bir dönemde şirketimiz tüm tanıtım olanaklarından yoksun kalsa da satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Pandemi sebebiyle ertelenen fuarlarımızdan biri de Metal Expo fuarı olmuştu. Uzun bir aradan sonra sahne aldığımız ilk dış organizasyonu tamamladık. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte satış, pazarlama ve ihracat ekiplerimiz yoğun müşteri görüşmeleri gerçekleştirdiler. Fuarın ikinci gününde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank standımızı ziyaret ederek, şirketimiz hakkındaki gelişmeleri takip etti. Özellikle demiryolu tekerleği üretimimiz hakkında sorularını ileten Sayın Varank, sertifikasyon ve üretim süreci hakkında bilgi aldı.Demir ve çelik sektöründen birçok paydaşımızı ağırladığımız fuarda, yeni satış ve pazarlama bağlantılarının yanı sıra ihracat alanında da bir çok firma ile görüşme imkanı sağladık. Standımızı ziyaret eden başka Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a ve tüm sektör katılımcılarına teşekkür ederiz" denildi. - KARABÜK

Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı

Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Kubilay Aka Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Serdar Aziz Mehmet Topal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Ali İhsan Su Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Metal Expo'da Kardemir Rüzgarı' - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:08:11. #1.17#