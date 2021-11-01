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Mersin Ticaret Borsası

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,143,34
MandalinaKg1,504,27
Buğday (aşurelik)Kg5,385,70
Pirinç (paketli)Kg4,0512,40
İrmikKg4,764,76

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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