Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|0,85
|6,50
|Mandalina
|Kg
|1,00
|5,00
|Portakal
|Kg
|4,30
|5,80
|Greyfurt
|Kg
|3,69
|6,00
|Elma
|Kg
|1,00
|4,10
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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