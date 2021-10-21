Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,50
|5,50
|Mandalina
|Kg
|1,39
|2,50
|Elma
|Kg
|0,95
|1,08
|Patates
|Kg
|1,31
|1,34
|Zeytin (sofralık)
|Kg
|15,00
|15,00
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
500