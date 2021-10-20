Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,87
|5,25
|Mandalina
|Kg
|1,20
|3,80
|Greyfurt
|Kg
|4,20
|4,80
|Zeytin (sofralık)
|Kg
|9,10
|19,00
|Sarımsak
|Kg
|7,10
|7,10
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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