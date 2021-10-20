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Mersin Ticaret Borsası

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 5,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,875,25
MandalinaKg1,203,80
GreyfurtKg4,204,80
Zeytin (sofralık)Kg9,1019,00
SarımsakKg7,107,10

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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