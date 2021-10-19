Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 7,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,88
|7,80
|Mandalina
|Kg
|1,00
|5,70
|Greyfurt
|Kg
|1,80
|4,03
|Pirinç (paketli)
|Kg
|5,00
|7,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|7,88
|14,50
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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