Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,62 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,62 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,00
|4,62
|Mandalina
|Kg
|1,00
|2,06
|Elma
|Kg
|1,49
|5,00
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|4,00
|4,25
|Pirinç (paketli)
|Kg
|6,00
|13,15
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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