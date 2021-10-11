Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,95
|3,75
|Mandalina
|Kg
|2,00
|2,00
|Nohut (paketli)
|Kg
|7,50
|17,50
|Fasulye (paketli)
|Kg
|9,45
|15,06
|Börülce
|Kg
|15,00
|15,96
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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