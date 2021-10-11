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Mersin Ticaret Borsası

AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,953,75
MandalinaKg2,002,00
Nohut (paketli)Kg7,5017,50
Fasulye (paketli)Kg9,4515,06
BörülceKg15,0015,96

AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
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