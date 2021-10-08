Mersin Ticaret Borsası
AA / Serkan Avci - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 4,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|2,70
|4,50
|Mandalina
|Kg
|1,70
|1,70
|Nohut (paketli)
|Kg
|6,70
|15,70
|Yeşil mercimek
|Kg
|7,55
|7,55
|Bulgur (paketli)
|Kg
|3,84
|5,00
AA / Serkan Avci - Ekonomi Haberleri
500