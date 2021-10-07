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Mersin Ticaret Borsası

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
LimonKg1,783,75
MandalinaKg1,902,34
Ay çekirdeği (yerli)Kg6,006,10
MakarnaKg3,8211,78
Bulgur (paketli)Kg4,2013,80

AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz.'

Ticaret Bakanı Muş: "Haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz."

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