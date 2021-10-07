Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında limonun kilogramı en yüksek 3,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Limon
|Kg
|1,78
|3,75
|Mandalina
|Kg
|1,90
|2,34
|Ay çekirdeği (yerli)
|Kg
|6,00
|6,10
|Makarna
|Kg
|3,82
|11,78
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,20
|13,80
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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