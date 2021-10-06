Mersin Ticaret Borsası
AA / Sezgin Pancar - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda mandalinanın kilogramı en yüksek 1,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Mandalina
|Kg
|1,00
|1,70
|Limon
|Kg
|1,85
|1,85
|Makarna
|Kg
|2,00
|11,78
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|2,88
|3,85
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,25
|6,01
AA / Sezgin Pancar - Ekonomi Haberleri
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