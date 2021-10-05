Mersin Ticaret Borsası
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Ekonomi
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 3,30 liradan satıldı.
Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 3,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (makarnalık)
|Kg
|3,22
|3,22
|Pirinç (paketli)
|Kg
|4,20
|10,60
|Bulgur (paketli)
|Kg
|4,00
|5,10
|Limon
|Kg
|1,51
|3,30
|Mandalina
|Kg
|2,80
|2,93
AA / Mustafa Ünal Uysal - Ekonomi Haberleri
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