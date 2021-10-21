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Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ilgi artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ilgi artıyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyetlerini sürdüren Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyetlerini sürdüren Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, beraberindeki Bor Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Ali İlker Atabay ile birlikte MTOSB İdari Hizmet binasını ziyaret ederek bölgenin son durumu hakkında ve gelişme alanları ile ilgili bilgiler aldılar. Ziyaret sonrasında Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Şimşek ve beraberindeki heyet, MTOSB Başkanı Sabri Tekli'den merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret eden heyet, öğrencilerin projeleri, çalışmaları ve okulun işleyişi hakkında incelemelerde bulundular. - MERSİN

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ilgi artıyor

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesine ilgi artıyor

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