Mersin'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mersin'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de ekmeğe zam geldi.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin'de ekmeğe zam geldi. Kentte, 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, alınan zam kararı sonrasında bugünden itibaren 230 gram ekmek 2 lira oldu.

Mersin Fırıncılar Odası, Mersin merkezde de ekmeğe bugünden itibaren geçerli zam kararı aldı. İlde geçen hafta ilçelerde zamlı fiyattan 2 lira olarak satılmaya başlanan ekmek, kent merkezindeki rekabet nedeniyle halen 1,5 liradan vatandaşa ulaşıyordu. Mersin Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde yapılan toplantılar sonrasında kent merkezinde de ekmek zammına onay çıktı.

"Mersin merkezde bugün itibariyle 230 gram ekmek 2 lira oldu"

Mersin Fırıncılar Odası Kayyum Başkanı Cevdet Tekbaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de 200 gram ekmek 1,5 liradan satılırken, üretim ve hammadde maliyetlerinde meydana gelen artışlar nedeniyle bu zam kararını almak zorunda kaldıklarını söyledi. Fırıncı üyelerin de son zamanlarda yoğun şekilde gelen taleplerinin birlik tarafından değerlendirildiğini belirten Tekbaş, "230 gram ekmek 2 lira olarak bugün itibariyle Mersin merkezde yürürlüğe girdi. Bugün itibariyle artık merkezde de ekmek 2 liradan satılıyor. İlçelerde bu zam uygulaması geçen hafta cuma günü başlamıştı. Mersin merkezde yaşanan rekabet nedeniyle zammı bir hafta gecikmeli verdik" dedi.

"Geçen yıl unun çuvalı 120 liraydı, şu an 180-200 lira aralığında"

Fırıncıların çok uzun zamandır sıkıntı içinde olduklarını dile getiren Tekbaş, "Çoktandır zaten fırıncılarımız artan üretim ve hammadde maliyetleri nedeniyle yansıtamıyorlardı. Vatandaş açısından baktığımızda yapacak çok fazla bir şey yok. Nedenine gelince, ticari amaçla üretim yapanlar zarar ederse hiçbir anlamı kalmıyor. Ekmekte önceki fiyat tarifemiz kilogram fiyatı 7,5 liraydı, şu an yüzde 16'lık bir artışla 8,70 lira olarak uygulanmaya başlandı. Ama bir taraftan baktığımızda, diğer üretim maliyetleri, yakıt, elektrik ve hammadde giderlerindeki artışı herkes biliyor. Geçen yıl unun çuvalı 120 liraydı, şu an 180-200 lira aralığında. Yani yüzde 50-60 oranında bir ana hammadde maliyeti var. Bizim ana hammaddemiz un. Ona da yüzde 50-60 zam gelmesi, bizim aldığımız zam kararını açıklamaya yeter diye düşünüyorum" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Pınar Deniz
Spor Şenol Güneş Ali Koç Muslera Cristiano Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Kemal Kılıçdaroğlu Şans Oyunları Derya Yanık Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de ekmeğe zam: 230 gram ekmek 2 lira oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:31:10. #1.11#