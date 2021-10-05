Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

Merkezefendi Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL olarak belirlendi.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısında yapılan görüşmeler sonunda 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL olarak belirlendi.

Merkezefendi Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı toplantısının 2. oturumu gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın başkanlığında toplanan mecliste 10 madde görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan 2022 yılı bütçe görüşmeleri de tamamlandı. Müdürlük nezdinde oylamaya sunulan bütçe kabul edildi. Buna göre Merkezefendi Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL olarak belirlendi.

2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Doğan, "Öncelikle bütçenin hazırlanmasında emeği geçen Başkan Yardımcılarıma, meclis üyelerimize, müdürlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler, hemşehrilerimize doğru bütçe ile doğru hizmetler yapmak için bu göreve geldik. Bütçeyi doğru kullanmak, doğru projeleri ilçemize kazandırmak bu dönemde çok önemli. 2022 yılı bütçemiz, oylama sonucunda 435 milyon TL olarak kabul edildi. Yeni bütçemiz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Kerem Aktürkoğlu
Magazin Prens William
Spor Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Merkezefendi Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 435 milyon TL - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:03:10. #1.12#