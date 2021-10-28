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Merkez Bankası rezervleri 125,1 milyar dolar oldu

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 125,1 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 22 Ekim haftasında 587 milyon dolar düşerek 125 milyar 142 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 22 Ekim haftasında 587 milyon Dolar düşerek 125 milyar 142 milyon dolara geriledi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 509 milyon dolar düşüşle a 85 milyar 447 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 15 Ekim'de 85 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 773 milyon dolardan 39 milyar 695 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 587 milyon dolara düşerek 125 milyar 729 milyon dolardan 125 milyar 142 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
1.10.202138.51783.204121.722
8.10.202138.10785.356123.463
15.10.202139.77385.956125.729
22.10.202139.69585.447125.142

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AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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