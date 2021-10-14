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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim ile biten haftada 1 milyar 741 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim ile biten haftada 1 milyar 741 milyon Dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Ekim ile biten haftada 1 milyar 741 milyon dolar artarak 123 milyar 463 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 152 milyon dolarlık artışla 83 milyar 204 milyon dolardan 85 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 8 Ekim haftasında 410 milyon dolar azalarak 38 milyar 517 milyon dolardan 38 milyar 107 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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