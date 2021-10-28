Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik (2)

'FAİZ KARARINI ELİMİZDEKİ VERİLERE GÖRE VERECEĞİZ'

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, açıklamasının ardından soruları yanıtladı. Kavcıoğlu, Merkez Bankasının faiz kararlarının belirlenmesine ilişkin soruyu "Bir yıldır 1100 baz puan faiz indirerek sıkı para politikası uyguluyoruz. Gıda ve enerjide 10 puan artış söz konusu. Talep ve arz şoklarını analiz ederek bu noktada faiz indirimine gittik. Arz şokları geçici. Faiz kararını elimizdeki verilere göre vereceğiz" dedi.

Kavcıoğlu, Merkez Bankasının bağımsızlığının tartışıldığı yönündeki soruyu "Merkez Bankası kanunundan aldığı görevleri hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Dünyanın hiçbir merkez bankası bu kadar tartışılmıyor. Bizim kadar şeffaf çok az merkez bankası var" diye yanıtladı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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