Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4'e yükselttik

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "2021 yıl sonu enflasyon tahminini 4,3 puanlık güncellemeyle yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yükselttik" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı 4'üncü çeyrek Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Kavcıoğlu, ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün de etkisiyle önümüzdeki dönemde kredilerin sabit sermaye yatırımlarını daha da fazla destekleyeceğini belirtti. Kavcıoğlu, istihdama ilişkin yüksek frekanslı verilerin açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında da toparlanmaya işaret ettiğini söyleyerek "Sonuç olarak, tarım dışı istihdamın öncelikle sanayi sektörünün katkısı ile toparlanmaya başladığını, hizmet sektöründen gelen sınırlı katkıya rağmen 2021 yılı ilk çeyreğinde salgın öncesi düzeylere ulaştığını görüyoruz. Son olarak hizmet sektöründeki açılma ve turizmin katkısı ile beraber iş gücü piyasasının salgın dönemi etkilerini büyük ölçüde atlattığını söyleyebiliriz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Ekonomi Haberleri

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