Meram'ın 2022 yılı bütçesi 550 milyon TL oldu

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin önümüzdeki yıl bütçesi bir yıl öncesine göre yüzde 60 oranında artarak 550 milyon olarak belirlendi.

Meram Belediyesi Meclisi, belediyenin 2022 bütçesini 550 milyon olarak onayladı. Ekim ayı meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonrasında oybirliği ile kabul edilen bütçe 2021 yılına göre yüzde 60 artış gösterdi. 550 milyonluk bütçede en büyük payı geçen yıl olduğu gibi Fen İşleri Müdürlüğü aldı. 144 milyon 366 bin liralık bütçesiyle Fen İşleri Müdürlüğünü 64 milyon 481 bin TL ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü izledi. Bütçede en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü için 51 milyon liranın üstünde ayrılan pay oldu. Diğer bazı müdürlükler için ayrılan bütçeler ise şöyle; Park ve Bahçeler Müdürlüğüne de 48 milyon 768 bin 419 TL Plan Proje Müdürlüğü 46 milyon 871 bin 436 TL, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 45 milyon 147 bin 679 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ise 42 milyon 818 bin 850 TL.

"Mali disiplini sağlarken tasarruf edip bütçeyi verimli kullanıyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mali disiplini sağlarken bir yandan tasarruf edip diğer yandan da bütçeyi verimli kullandıklarını belirtti. Başkan Kavuş, "Mali disiplin, uygulanan tasarruf tedbirleri, sürdürülebilir ve yeni kaynakların üretimiyle Meram'ı geleceğe taşımak için özveriyle çalışıyoruz. Mevcut kaynakları daha verimli kullanırken, yeni kaynaklar üretmek için de tüm ekiplerimizle mesai harcıyoruz. Tasarruf tedbirlerinden taviz vermeyerek, Meramlı hemşehrilerimize en üst düzeyde hizmet ediyoruz. Mali disiplini sağlamak ve mevcut borçlarımızı ödeme hedefiyle yola çıkmıştık ve çok şükür bunu gerçekleştirdik. Bu süreçte yatırım ve hizmetlerde de hiçbir aksama olmadı. Öte yandan belediyemizin günü geçmiş hiç bir borcu bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Meram yükselen ivmesini 2022'de de sürdürecek"

2022 yılı bütçesinin Meram'a hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bütçede en büyük kısmın yine yatırımlar için ayrıldığına vurgu yaparak, bunu Meram Belediyesi'nin güçlü mali yapısında gelinen noktayı göstermesi açısından manidar olarak değerlendirdi. Bütçenin büyüklüğünün yanı sıra o bütçenin nasıl kullanıldığının çok daha fazla önem arz ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "2021 yılı salgın ve salgına bağlı sıkıntılara rağmen Meram için başarılı bir yıl olmuştur. Yatırımlarımızın bir kısmı tarihinde tamamlanmış, diğer kısmı aksama olmadan devam etmiş, yeni yatırımlar ve yeni projelerin kapısı aralanmıştır. İş başına geldiğimiz günden bu yana en önemli düsturumuz, Meram'ın ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarına ve beklentilerine öncelik vermek oldu. İlçemizde son dönemde yakalanan başarının altında da bu düşünce var. Attığımız her adımı harcadığımız her kuruşu bu planlama ile ortaya koyduk. Bu düşüncemizi 2022 bütçesine de yansıttık. Yüzde 60 artan bütçemizde de aslan payını alt ve üst yapı çalışmalarına ve daha modern, daha yaşanabilir bir Meram için ayırdık. Meram'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - KONYA