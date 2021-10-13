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Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, memleketinde hayalini kurduğu ıslak mendil üretimini KOSGEB desteğiyle sağladı.

İSTANBUL (İHA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde, memleketinde hayalini kurduğu ıslak mendil üretimini KOSGEB desteğiyle sağladı.

Islak mendil üretimine ilk olarak İstanbul'da başladığını belirten işletme sahibi Erkan Gürleyen, "İstanbul'da ıslak mendil imalatı üzerine çalışırken, hayalimde hep memleketimde de bu mesleği sağlayarak istihdam oluşturmak vardı. Çok şükür KOSGEB desteğiyle, bir makine alarak bu işe başladık. Allah nasip ederse, iki ay sonra ikinci makinemiz de gelecek. Buralarda bu bir ihtiyaç. İnsanlar uzak yerlerden İstanbul'dan siparişlerini verdikleri için, buralarda herkesin elinin altında olmasını istedik.

Makinenin günlük kapasitesi 100 bin, aylık kapasitesi 260 bin. Allah nasip ederse ikinci makinemiz de geldiği zaman tek kullanımlık ıslak mendillerin üzerindeki baskıları da baskı makinemizle yapımını sağlayarak, ilçede iyi bir istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Şu anda 4 kişi ile başladık. 15 kişilik istihdam sağlama hedefindeyiz. Maksat ilçemize bir mesleği daha katabilmek" dedi.

"Sinop, Kastamonu ve Bartın bölgesinde bu üretimi yapan yok"

KOSGEB desteğiyle bölgede de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürleyen, "Şu anda bu bölgede Samsun dışında bu imalatı yapan bir yer yok. Sinop ve Kastamonu'da da olmadığı için biz de bu bölgede açmayı düşündük. Bu bölgede böyle bir şeyin sıkıntıları var zaten. İstanbul'da kargo ile 3-4 günde gelen ürün, burada kısa sürede hazırlanarak buradan teslim alabilecek" diye konuştu. - SİNOP

Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

Memleketinde hayalini kurduğu mesleği KOSGEB desteğiyle gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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