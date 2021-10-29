MediaMarkt Türkiye'deki 87. mağazasını Bursa'da açtı - Haberler Ekonomi
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MediaMarkt Türkiye'deki 87. mağazasını Bursa'da açtı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
MediaMarkt Türkiye'deki 87. mağazasını Bursa'da açtı

MediaMarkt, Türkiye'deki 87. mağazasını Bursa Kent Meydanı AVM'de açtı.

BURSA (AA) - MediaMarkt, Türkiye'deki 87. mağazasını Bursa Kent Meydanı AVM'de açtı.

MediaMarkt açıklamasına göre, şirket, Bursa'da Kent Meydanı AVM'de yaptığı açılışla kentteki mağaza sayısını 6'ya çıkardı.

Açıklamada, açılışla ilgili değerlendirmeleri yer alan MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, mağazalarına giden teknolojiseverlerin fiyat, marka veya model fark etmeksizin istediği ürünü yakından inceleme fırsatı bulduğunu bildirdi.

Acar, "Mağazalarımız bizim için çok önemli ve bu doğrultuda mevcut mağazalarımızı yenilerken her geçen gün mağaza ağımızı da genişletmeye devam ediyoruz. Bursa'da yaptığımız açılışla ildeki mağaza sayımızı 6'ya, Türkiye genelinde ise 87'ye çıkardık." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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