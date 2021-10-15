'MediaMarkt Startup Challenge'a 300'e yakın başvuru - Haberler Ekonomi
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"MediaMarkt Startup Challenge"a 300'e yakın başvuru

AA / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

MediaMarkt Türkiye'nin 4'üncüsünü gerçekleştireceği "MediaMarkt Startup Challenge"a 300'e yakın başvuru yapıldı.

MediaMarkt Türkiye'nin 4'üncüsünü gerçekleştireceği "MediaMarkt Startup Challenge"a 300'e yakın başvuru yapıldı.

Şirket açıklamasına göre, MediaMarkt'ın geleceğin perakende dünyasını, bugünün inovatif fikirleriyle geliştirme isteğiyle 4 yıl önce başlattığı MediaMarkt Startup Challenge, bu yıl Lenovo Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilecek. Önceki yıllarında girişimciliğin en gözde merkezlerinden olan ABD dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden talep gören yarışmaya bu yıl 300'e yakın başvuru gerçekleştirildi.

MediaMarkt Startup Challenge'ın kazananları, 22 Ekim'de düzenlenecek Challenge Day'de açıklanacak. Online olarak gerçekleştirilecek etkinliğe kayıtlar ise "mmstartupchallenge.com" adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

MediaMarkt Startup Challenge'ın bu yıl jüri üyeleri arasında, MediaMarktSaturn Perakende Grubu Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) ve MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım, MediaMarktSaturn N3XT Operasyon Direktörü Sonja Moosburger, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler, Hackquarters Kurucusu ve CEO'su Kaan Akın bulunuyor.

Kazananları ödüller bekliyor

Girişimcileri Avrupa'ya götürecek projenin başarılı olanlarını çeşitli ödüller bekliyor.

Birinci olan proje, Münih'te gerçekleşecek Plug and Play Retailtech Center Hızlandırma Programı'na katılmanın yanı sıra, girişimciler için kurumsal ortaklıklar sunan hızlandırma programına dahil olma hakkı, Silikon Vadisi'nin en aktif yatırımcıları arasında olan Plug and Play'in girişimci ağına dahil olma fırsatı yakalayacak. İkinci olan proje ise MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama fırsatı ve sektör liderlerine çözümlerini sunma hakkı elde edecekken, üçüncü olacak proje de yine MediaMarkt mağazalarında pilot uygulama imkanına sahip olacak. Ayrıca ilk üçe giren başarılı projelere Lenovo Türkiye tarafından çeşitli hediyeler de verilecek.

Geleceğe yön verecek projelerin belirleneceği, online olarak gerçekleştirilecek Challenge Day etkinliğini takip etmek isteyenler "mmstartupchallenge.com/tr" adresi üzerinden ayrıntılı bilgi alabilecek ve etkinliğe kaydolabilecek.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri
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