MATSO Başkanı Güngör: "Ekonomi güvenli ortamda büyür"

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, kentin huzurunun ve güvenliğinin son derece önemli olduğunu belirterek "Ekonomi güvenli ortamda büyür" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör ile bir araya geldi. Ziyarette Emniyet Müdürü Oymaağaç'ı, MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis ve Komite Üyeleri kapıda karşıladı. Daha sonra MATSO Toplantı Salonuna geçildi. Toplantıda Manavgat ekonomisi ile ilgili bilgiler aktaran MATSO başkanı Seydi Tahsin Güngör, Manavgat'ın ekonomisi çok güçlü bir kent olduğunu söyledi. Manavgat'ın ekonomik yapısı ve oda çalışmaları hakkında bilgiler veren Güngör, kent ekonomisini çeşitlendirerek güçlendirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Ekonominin güven ortamında hayat bulduğuna vurgulayan Başkan Güngör, " Ekonomi için güvenlik çok önemlidir. Ekonomide kalkınma, ilerleme, gelişme huzurlu, güvenli bir ortamda gelişme gösterir ve büyür. Manavgat'ın güvenliği için gece gündüz demeden çaba gösteriyorsunuz" dedi.

Manavgat Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ise kentin güvenliği ve huzuru için çaba gösterdiklerini belirterek gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi. Müdür Rasim Oymaağaç, kurumlar arası işbirliğine de önem verdiklerini kaydetti. Ziyarette ayrıca üyelerden gelen güncel talepler iletildi. - ANTALYA