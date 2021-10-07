Marmaris Ticaret Odası'ndan 2022 atağı

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Son 2 senedir Marmaris'te neredeyse durma noktasına gelen turizm sektörünü 2022 yılında canlandırmak için Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile biraraya geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı görüşmede, İngiltere ve Marmaris arasındaki turizm ilişkileri ele alındı.

Yapılan görüşmenin oldukça olumlu bir ortamda geçtiğini belirten Başkan Ayhan, Türkiye ve İngiltere arasında sıkı bir turizm koridoru olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle her ne kadar sekteye uğramış olsa da 2022 yılı için beklentinin yüksek olduğunu ifade etti. Başkan Ayhan, "Görüşmemiz önümüzdeki yıl için umut vaat edici oldu. İngiltere'nin geç de olsa seyahat engelini kaldırmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirdim. Sayın Büyükelçi'ye pandemi süresince Marmaris'te Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yoğun tedbirleri anlattım. Ülkemizde aşılama oranında en yüksek il olduğumuzdan ve tüm işletmelerimizin pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat ederek hizmet verdiğinden bahsettim" dedi.

2021 yılının kendileri için çok zor geçtiğini ifade eden Ayhan, "Chilcott, Marmaris'in İngiltere tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer aldığını ve özellikle aile ile yapılan uzun tatillerde Marmaris'in öne çıktığını söyledi. Pandemi her ne kadar ülkeler arasında bazı tedbirlerin alınmasına sebep olsa da 2022 yılı için İngiltere ve Marmaris arasında güvenli seyahat edilebileceği yönünde hem fikir olduk. 2021 bizim için çok zor geçti. Önümüzdeki yaz sezonu için işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Şimdiden işi sıkı tutup Marmaris için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Son 2 senedir yaşanan kaybın telafisi için önemli görüşmelerimiz oldu. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu görüşmede Marmaris'e büyük destek verdi" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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