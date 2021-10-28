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Marmara Denizi'nde kısa süreli fırtına bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Marmara Denizi'nde kısa süreli fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde yarın kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Marmara Denizi'nde yarın kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Denizi'nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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