Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde yaşanan lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da memnun ediyor.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların avladığı lüferler tezgahları süslüyor.

Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 35-40 liraya kadar alıcı bulan lüfer, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu yıl lüfer bereketi yaşandığını söyledi.

Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız 15 gündür kıyıya bol lüferle dönüyor. Çok şükür bu sene Allah'ın izniyle herkes emeğinin karşılığını alıyor. Vatandaşlarımız da hasret kaldığı lüferi bol bol tüketiyor" dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşın balığa ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "15-20 gün önce çıkmaya başlayan lüfere ilgi her geçen gün artıyor. Halkımız 2-3 senedir lüfere hasretti. Geçen yıl neredeyse yok denecek kadar az olan lüfer bu sene bol. Lüfer ızgarada daha lezzetli olur. İmkanı olanların ızgarada pişirip yemesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Tezgahtan balık alan Canan Bakka ise ailecek balığı sevdiklerini dile getirerek, "Biz çocukluğumuzdan beri lüfer tüketiriz. Bizim için birinci sırada her zaman lüfer var. Geçen sene pek yiyemedik, bu sene bol olduğu için tüketiyoruz." dedi.