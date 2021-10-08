Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Ekonomi
Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

Marmara Denizi'nde yaşanan lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da memnun ediyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Marmara Denizi'nde yaşanan lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da memnun ediyor.

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Tekirdağlı balıkçıların avladığı lüferler tezgahları süslüyor.

Tezgahlarda iriliğine göre tanesi 35-40 liraya kadar alıcı bulan lüfer, vatandaşın en çok tercih ettiği balık türleri arasında yer alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, bu yıl lüfer bereketi yaşandığını söyledi.

Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız 15 gündür kıyıya bol lüferle dönüyor. Çok şükür bu sene Allah'ın izniyle herkes emeğinin karşılığını alıyor. Vatandaşlarımız da hasret kaldığı lüferi bol bol tüketiyor" dedi.

Balıkçı Hasan Erol da vatandaşın balığa ilgisinin yüksek olduğunu belirterek, "15-20 gün önce çıkmaya başlayan lüfere ilgi her geçen gün artıyor. Halkımız 2-3 senedir lüfere hasretti. Geçen yıl neredeyse yok denecek kadar az olan lüfer bu sene bol. Lüfer ızgarada daha lezzetli olur. İmkanı olanların ızgarada pişirip yemesini tavsiye ederiz." diye konuştu.

Tezgahtan balık alan Canan Bakka ise ailecek balığı sevdiklerini dile getirerek, "Biz çocukluğumuzdan beri lüfer tüketiriz. Bizim için birinci sırada her zaman lüfer var. Geçen sene pek yiyemedik, bu sene bol olduğu için tüketiyoruz." dedi.

Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor

AA / Mesut Karaduman - Ekonomi Haberleri
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu

Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar oluştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Gazeteler Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gökhan Çıra Işıl Sergen Aleyna Tilki Deniz Akkaya
Spor Cristiano Ersun Yanal Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmara'daki lüfer bolluğu vatandaşı da balıkçıyı da sevindiriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:51:57. #1.11#