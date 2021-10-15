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Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 4. ve son toplantısı gerçekleştirildi.

MARDİN (İHA) - Mardin Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 4. ve son toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kamu kurum ile kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Toplantıda 4. dönem itibariyle kamu kurumları ve meslek kuruluşları tarafından hayata geçirilen projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, katılımcılara yönelik yapmış olduğu bilgilendirme konuşmasında; "3. dönem sonu itibariyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 565 proje uygulanmaktadır. 91 proje tamamlanmıştır. 407 proje devam etmektedir. 67 proje etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 13 milyar 302 milyon 657 bin lira olup 2021 yılı 3. dönem sonu itibariyle 704 milyon 128 bin lira harcama yapılmıştır" dedi.

Kamu kurum ve kuruluş yetkilileri yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirdikten sonra İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı sona erdi. - MARDİN

Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Mardin Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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