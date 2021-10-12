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Maraş biberinin sofralara yolculuğu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Ekonomi

Maraş biberinin sofralara yolculuğu Tarlada toplanıp kurutulan tescilli biberler kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor Bu yıl 30 bin ton Maraş biberi üreten çiftçiler, rekolteden ve kaliteden memnun Kahramanmaraş'ın tescilli "Maraş biberi" 5 aylık zorlu serüvenin ardından fabrikalarda...

Maraş biberinin sofralara yolculuğu

Tarlada toplanıp kurutulan tescilli biberler kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor

Bu yıl 30 bin ton Maraş biberi üreten çiftçiler, rekolteden ve kaliteden memnun

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın tescilli "Maraş biberi" 5 aylık zorlu serüvenin ardından fabrikalarda işlenip satışa hazır hale getiriliyor.

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biberler, tarlada toplandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan biberler fabrikalara gönderiliyor. Kırmızı biber, kentte kurulu yaklaşık 50 tesiste işleniyor. Yaprak ve pul biberleri için işletmelerde hummalı çalışma yapılıyor.

Bu yıl 30 bin ton Maraş biberi üreten çiftçiler, bu yıl rekolteden ve kaliteden memnun. Bu yıl 10 bin ton Maraş biberi ihraç edilmesi bekleniyor.

Üreticilerden Ferhat Gödeoğlu, "Tarlalardan gelen biberler, kentteki işletmelerdeki çalışmaların ardından paketlenerek başta Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya gönderimlerini sağlıyoruz" dedi.

Alican Davarcı ve Mehmet Kömeç isimli çiftiler ise verimin bu yıl yüksek olduğunu belirtti.

Maraş biberinin sofralara yolculuğu

Maraş biberinin sofralara yolculuğu

Maraş biberinin sofralara yolculuğu

Maraş biberinin sofralara yolculuğu
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Ekonomi Haberleri
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