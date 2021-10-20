Manisa TSO üyeleri EMO Milano 2021 Fuarına katıldı

MANİSA (İHA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden oluşan iş insanları EMO Milano 2021 Fuarı'na katılarak Milano'da bir takım iş görüşmelerinde bulundu. Manisa TSO 23. Meslek Komitesi üyeleri 25 farklı firmadan 30 katılımcı ile katıldıkları fuarda 4 gün boyunca kalıpçılık sektöründe yaşanan son gelişmelerden bilgi sahibi oldu.

İmalat endüstrisi operatörleri açısından büyük önem arz eden dünya takım tezgahı fuarı EMO Milano 2021, 4-9 Ekim tarihleri arasında İtalya'daki Fieramilano Rho'da düzenlendi. Fiziki ortamda gerçekleşen fuarda akıllı metal şekillendirme-kesme makineleri, makine aletleri, katımlı süreçler ve mekanik aksamlar katılımcılara tanıtıldı.

Manisa heyeti yaptığı görüşmeler, fuarda edindikleri bilgiler ile birlikte yatırım imkanları ve kalıpçılık sektöründeki son teknolojiler hakkında bilgi sahibi oldu. Oldukça verimli geçen görüşmelerde Türkiye-İtalya ticari ilişkilerini geliştirmesi noktasında projeler üretildi.

Manisa Heyeti İtalya'da ilk temaslarını YGI ITALY S.R.I. ve SCM S.R.L. firmalarına yapmış oldukları ziyaretler ile gerçekleştirdi. Fabrika ziyaretleri sırasında kalıpçılık sektörü üzerine son gelişmeler ile ilgili bilgiler alan heyet daha sonra ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

4 günlük fuar ziyaretinin son gününde ise Manisalı İş İnsanları UCIMU (İtalyan Takım Tezgahları Üreticileri Derneği) ziyaret ederek Manisa Heyeti kalıpçılık sektörü üzerine İtalya iş dünyası ile fikir alışverişinde bulundu. - MANİSA