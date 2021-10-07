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Manisa TSO'dan müşterek istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisa TSO'dan müşterek istişare toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçelerin de katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ilçelerin de katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa il ve ilçe Odalar Müşterek İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda ve TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mahmut Karğın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz istişare toplantısına katılan İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarımıza, Meclis Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İlimize yönelik yapılmakta olan projeleri ve yapılmasını planladığımız faaliyetleri birlikte konuşup tartışacağız. Malum Pandemi döneminde hepimiz büyük zorlular yaşadık. Bu sorunları elimizden geldiğince çözüm bulduk. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanımız önderliğinde bizlerin ve üyelerimizin yaşadığı sorunları ilgili makamlara ilettik. Üyelerimizin sorunları yüksek sesle dile getirdik. Ama sorunlarımızın tam anlamıyla çözüldüğü söyleyemeyiz. Pandemi sürecinin etkileri devam ediyor. Bu bağlamda odamız ev sahipliğinde hep birlikte bir araya gelelim istedik. Çok faydalı bir toplantı olacağını düşünüyorum. Ortak akılla ve elbirliğiyle konuşup yaşadığımız sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyacağız. Hep birlikte bir yol hatırası belirleyeceğiz. Ben şimdiden katkı ve iş birlikleri için İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarımıza, Meclis Başkanlarımıza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Oda başkanlarının konuşmaların ardından Manisa ilinin ekonomik ve sosyal olarak bu süreçten en az hasarla çıkıp, normalleşme sürecine adapte olurken dikkat edilmesi gereken konular istişare edildi. Aynı zamanda bundan sonraki süreçte neler yapılmasına dair odaların görüş ve talepleri gündeme alındı.

Toplantıya TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve Manisa TSO Genel Sekreter Yardımcısı Nermin Yener ile Manisa ilçelerinde bulunan odaların temsilcileri katıldı. - MANİSA

Manisa TSO'dan müşterek istişare toplantısı

Manisa TSO'dan müşterek istişare toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Manisa TSO'dan müşterek istişare toplantısı - Haberler Ekonomi
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