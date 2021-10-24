Manisa'da yol yapımında rekor üstüne rekor kırılıyor

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 asfalt sezonu çalışmaları kapsamında 1140 kilometrelik yol ağını asfaltlayarak, kendi rekorunu geliştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yol yapım ekiplerinin başarılması zor bir işi daha gerçekleştirdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bismillah diyerek başladığımız asfalt sezonunda büyük bir işe daha imza attık. 17 ilçemizde yol çalışması yaptık. Yol yapımında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı asfalt sezonu kapsamında 5 farklı noktada gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları ile 1140 kilometrelik yol ağını asfaltladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede adeta yol yapım seferberliği gerçekleştirirken; başarılarına sürekli yeni başarılar ekledi. Manisalıların istediklerin noktaya daha kolay ulaşabilmeleri ve modern yollarda güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında olduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Öncelikle yol yapımında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu sene yaptıkları çalışmalarla rekor üstüne rekor kırdılar. Bir belediyenin yalnızca kendi ekipleriyle 1140 kilometre yol yapması kolay bir iş değil. Bu sene asfalt sezonunu 'Bismillah' diyerek Yunusemre ilçesi Aigai Antik Kenti'nden başlatmıştık. Bugün 17 ilçenin her noktasında bir yol yapımı gerçekleştirilmiş durumda. 4 şantiyemiz, 260 aracımız ve 320 personelimiz ile sürekli daha iyisini başarmak için çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada yol yapım çalışmaları ile diğer belediyelere örnek olan, çalışmaları referans gösterilen bir belediyeyiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan yol çalışmaları ile özellikle kırsal mahallelerde yeni bağlantı noktalarının oluştuğunu belirterek, "İl genelinde yaptığımız yol çalışmaları ile mahalleler arasında yeni alternatif güzergahlar oluştururken, mevcut yolların yükünü azalttık. Vatandaşlarımız toz toprak yolları kullanmak yerine artık daha modern yollarda ulaşım sağlıyorlar. 17 ilçemiz 1088 mahallemizde, vatandaşlarımız için çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza hayırlısı olsun" diye konuştu. - MANİSA