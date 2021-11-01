Malatya Ticaret Borsası
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|55,00
|55,00
|Kuru kayısı
|Kg
|53,50
|53,50
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|45,00
|45,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|38,00
|45,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|37,48
|37,48
AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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