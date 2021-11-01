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Malatya Ticaret Borsası

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Organik kuru kayısıKg55,0055,00
Kuru kayısıKg53,5053,50
Natürel kuru kayısıKg45,0045,00
Endüstriyel kuru kayısıKg38,0045,50
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg37,4837,48

AA / Volkan Kaşik - Ekonomi Haberleri
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