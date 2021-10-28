Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40,50 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|40,50
|40,50
|Kuru kayısı
|Kg
|27,00
|30,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|16,00
|16,00
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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