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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40,50 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 40,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Organik kuru kayısıKg40,5040,50
Kuru kayısıKg27,0030,00
Gün kurusu kayısıKg25,0025,00
Kesmelik kuru kayısıKg20,0020,00
Endüstriyel kuru kayısıKg16,0016,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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