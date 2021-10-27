Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı en yüksek 59,13 liradan satıldı.
MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı en yüksek 59,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|54,11
|59,13
|Kuru kayısı
|Kg
|48,00
|48,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|41,50
|41,50
|Naturel kurusu kayısı
|Kg
|31,50
|35,00
|Kuru üzüm
|Kg
|23,91
|23,91
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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