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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra şekerpare kayısının kilogramı 57 ila 70 lira arasından satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Ekstra şekerpare kayısıKg57,0070,00
1 No'lu şekerpare kayısıKg65,0065,00
4 No'lu şekerpare kayısıKg60,0060,00
7 No'lu şekerpare kayısıKg50,0050,00
Kuru kayısıKg40,0056,10
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg40,0040,00

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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