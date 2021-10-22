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Malatya Ticaret Borsası

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 51,92 liradan satıldı.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı en yüksek 51,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg30,0051,92
Naturel kuru kayısıKg38,9948,43
Gün kurusu kayısıKg18,3518,35
Kesilmiş kuru kayısıKg41,9141,91
Kayısı çekirdeği iç tatlıKg30,1830,18
ArpaKg2,402,40

AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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