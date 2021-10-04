Malatya Ticaret Borsası
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 65,85 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda paketli kuru kayısının kilogramı 65,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Paketli kuru kayısı
|Kg
|65,85
|65,85
|Kuru kayısı
|Kg
|35,15
|50,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|38,50
|38,50
|Buğday
|Kg
|2,80
|2,80
AA / Orhan Yoldaş - Ekonomi Haberleri
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