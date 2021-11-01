Madencilik sektörü TÜYAP'ta buluşuyor

MADEN, ELAZIĞ (DHA) - TÜYAP, madencilik sektörünün Avrasya'da düzenlenen en kapsamlı buluşması Maden Türkiye 2021'de sektörün tüm paydaşlarını 9'uncu kez tek çatı altında buluşturacak. KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle 9-12 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli firmaların katılımı ile sektör profesyonellerini bir arada buluşturacak. Fuarın şimdiden 59 ülkeden ziyaretçi kaydı aldığı açıklandı.

TÜYAP'ın geliştirdiği dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçilerin online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden dijital ortamda fuar öncesi ve sonrasında bir araya gelerek uzun soluklu iş birlikleri kurabilecekleri açıklandı.

ZİYARETÇİ VE KATILIMCI SAYILARINDA İSTİKRARLI ARTIŞ

Sektör paydaşları, üreticiler, sivil toplum kuruluşları, ilgili bakanlık ve bağlıları, üniversiteler, sektörel basın ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getiren Maden Türkiye Fuarı her sene ziyaretçi ve katılımcı sayısını istikrarlı bir şekilde artırıyor.

Bir önceki fuarda Almanya, Amerika, Çin, Rusya, Japonya, Kanada, İsviçre, İspanya, İtalya, Fransa gibi 33 ülkeden 448 katılımcı firma, 69 ülkeden 762 yabancı olmak üzere toplam 11bin 82 ziyaretçi ve Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Gana, Nijerya, İran, Suudi Arabistan'dan gelen alım heyetleri ağırlandı. Yer üstü ve yer altı madenciliğin ihtiyaç duyduğu tüm makine ve ekipmanların, sarf malzemelerin, yardımcı malzemelerin ve hizmetlerin en yeni teknolojilerinin sergilendiği fuar, aynı yıl katılımcı sayısında yüzde 14, ziyaretçi sayısında yüzde 17 artış elde etti. Bu seneki fuarda da hem katılımcı hem de ziyaretçi sayılarında istikrarlı artışın sürmesi bekleniyor. Fuar, 12 Aralık Pazar günü saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

KOSGEB VE ALIM HEYETİ PROGRAMI DESTEĞİ

Bu sene yine KOSGEB'in desteğiyle sektör temsilcilerini buluşturacak. KOSGEB'in fuara katılan işletmelere destek sağlayacağı bildirildi. Katılımcılar KOSGEB'e başvurarak destekten faydalanabilecek. Bu sene de Ticaret Bakanlığı'nın Yurt Dışı Alım Heyeti Programı desteğini alan fuar, katılımcıları alım heyetleri ile bir araya getirerek sektörün gelişimi için elverişli bir ticaret platformu oluşturacak.

GÖRÜŞMELER FUAR ÖNCESİNDE BAŞLAYACAK

Katılımcıların, TÜYAP tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden fuar öncesinde 6-8 Aralık tarihleri arasında arama ve filtreleme yaparak uygun iş bağlantılarını bulabilecekleri, talep gönderebilecekleri, mesajlaşabilecek ve toplantı planı yapabilecekleri kaydedildi. Fuar sırasında yapacakları verimli iş görüşmeleri için altyapı oluşturma şansı elde edecek. 13-17 Aralık tarihleri arasında eşleşen katılımcı ve ziyaretçiler, Business Connect Programı üzerinden online veya yüz yüze toplantı yapabilecekler.

GÜVENLİ FUAR ORTAMI

TÜYAP, her fuarda uyguladığı Kovıd-19 tedbirlerini Maden Türkiye 2021'de de titizlikle uygulayacağını duyurdu. Türk Standartları Enstitüsü Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni alan ilk fuar merkezi olarak aldığı tedbirlerle katılımcı ve ziyaretçilerine güvenli fuar ortamı yaratacak.