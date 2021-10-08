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Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Ekonomi

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında istihdam edilen 17 kadın üretime başladı.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

ZONGULDAK - İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi kapsamında istihdam edilen 17 kadın üretime başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Maden Şehitleri Aileleri Derneği tarafından, maden şehidi ailelerine istihdam ve meslek edindirme kapsamında, 'Maden Şehit Aileleri Kamu Kurumları İçin Üretiyor' projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından Zonguldak Valiliği ile protokol imzalandı. Protokolün ardından Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından tahsis edilen Kepez Cumhuriyet Halk Evleri'nde çalışmalara başlandı. 17 kadın İŞKUR destekli projede 1 ay meslek edinme kursunda eğitim aldıktan sonra üretime başladı. Proje kapsamında eğitim alan kursiyerlere yönelik, ERDEMİR tarafından günlük 25 kişilik yemek gönderiliyor. 1 yıl sürecek kursta ilk olarak çanta üretimi yapılırken, ilerleyen zamanda kadın giyimi üzerine üretimler olacak.

Proje hakkında bilgiler veren Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Çetin Yiğit, maden şehit ailelerine istihdam sağlamak ve daha sonra kendi atölyelerini kurmak istediklerini söyledi.

Yiğit açıklamasında, "Maden şehit aileleri kamu kurumları için üretiyor adlı projesi çalışmasını arkadaşlarımız ile yaptık. Bunu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gönderdik, projemiz onaylandı. Onaylandığında valimiz ile protokolünü yaptık. Makinaları tedarik etmeye başladık. İlk önce 1 ay meslek edinme kursları adı altında eğitimler alındı. İŞKUR kapsamlı kursumuza devam edeceğiz. Önce çanta üretimine başladık, daha sonra kadın dış giysileri, penye, tişört gibi üretimler olacak. İlerleyen günlerde Halk Eğitim Merkezi'nden hocamız ile beraber üretimlerimiz devam edecek. 1 yıllık kurs süremiz var. Şuanda 17 tane kursiyerimiz var. Amacımız, buradaki eğitim alan kursiyerlerimiz ile beraber kendi atölyemizi kurup, maden şehit ailelerine istihdam kazandırmak hem de mesleki edindirmek. Projenin onaylanmasında İçişleri Bakanlığı'mıza, Zonguldak Valimize, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'mıza, aileler adına teşekkür ediyoruz. Burada ayrıca bize katkı sağlayan Kdz. Ereğli Belediyesi'ne, ERDEMİR'e, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum." Dedi.

Kursiyer Habibe Çam ise üretim çeşitliliği ile ilgili konuşarak emeği geçenlere teşekkür etti. Çam şunları söyledi:

"Bu projeyi bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Projemiz temel eğitim olarak makine kullanımı gibi bir kaç şeyler öğrendik, çanta dikimine başladık. Önümüzdeki haftalarda zamanda kadın iç giyim, tişört gibi ürünleri dikmeye başlayacağız.

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor

Maden şehitlerinin aileleri hem öğreniyor hem üretiyor
İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Ekonomi Haberleri
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