M3 para arzı arttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

M3 para arzı arttı

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 22 Ekim itibarıyla 4 trilyon 310 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 22 Ekim itibarıyla 4 trilyon 310 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 1,35 artışla 4 trilyon 310 milyar 95 milyon 172 bin lira oldu. M3 para arzı, 15 Ekim'de 4 trilyon 252 milyar 477 milyon 389 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,68 artışla 412 milyar 136 milyon 428 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 2,03 artarak 918 milyar 751 milyon 626 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 1,36 artışla 1 trilyon 391 milyar 116 milyon 526 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,20 yükselerek 1 trilyon 248 milyar 566 milyon 151 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var.'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Ters dolarizasyon gerçekleşiyor, şu ana kadar 40 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarından çözülme var."

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır.'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Bir kur hedefi ya da kura müdahale şeklinde bir şeyimiz yok. Serbest piyasa koşulları içinde kur kendi dengesini bulacaktır."

 TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Çok büyük bir yatırım iştahı var. Bu yatırım iştahını yerine getirmek için en önemlisi finansmana erişim. Türkiye'nin bu...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title