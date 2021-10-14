M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 8 Ekim itibarıyla 4 trilyon 147 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,40 artışla 4 trilyon 147 milyar 228 milyon 250 bin lira oldu. M3 para arzı, 1 Ekim'de 4 trilyon 130 milyar 510 milyon 971 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 0,05 düşüşle 383 milyar 877 milyon 379 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı yüzde 0,35 artarak 871 milyar 459 milyon 6 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,17 artışla 1 trilyon 361 milyar 924 milyon 724 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,56 yükselerek 1 trilyon 195 milyar 261 milyon 111 bin lira düzeyinde gerçekleşti.