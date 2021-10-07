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M3 para arzı arttı

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, 1 Ekim itibarıyla 4 trilyon 129 milyar liraya çıktı.

En geniş tanımlı para arzı M3, 1 Ekim itibarıyla 4 trilyon 129 milyar liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 1 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla M3 para arzı yüzde 0,70 artışla 4 trilyon 128 milyar 513 milyon 272 bin lira oldu. M3 para arzı, 24 Eylül'de 4 trilyon 99 milyar 967 milyon 507 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde vadesiz TL mevduatı, yüzde 1,40 düşüşle 384 milyar 84 milyon 428 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,60 artarak 868 milyar 460 milyon 883 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı yüzde 0,20 artışla 1 trilyon 357 milyar 613 milyon 776 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 2,11 yükselerek 1 trilyon 188 milyar 560 milyon 835 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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