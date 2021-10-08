Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını yüzde 25,5'e çıkarttı - Haberler Ekonomi
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Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını yüzde 25,5'e çıkarttı

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi
Lukoil, Şah Deniz doğal gaz sahasındaki payını yüzde 25,5'e çıkarttı

Rus petrol şirketi Lukoil'in, Azerbaycan'ın Şah Deniz doğal gaz sahasında Petronas şirketine ait yüzde 15,5 hissenin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Rus petrol şirketi Lukoil'in, Azerbaycan'ın Şah Deniz doğal gaz sahasında Petronas şirketine ait yüzde 15,5 hissenin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Lukoil'den yapılan açıklamada, şirketin Hazar Denizi'nde Azerbaycan açıklarında bulunan Şah Deniz sahasında Petronas'a ait yüzde 15,5'lik hissenin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmayla Lukoil'in Şah Deniz sahasındaki payının yüzde 10'dan yüzde 25,5'e çıktığı, Petronas ile sağlanan anlaşmanın bedelinin 2,25 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, "Şah Deniz projesinde payımızın artması, ulusal ekonomilerimizdeki gelecek vadeden sektörlerde sinerji için yeni fırsatlar yaratıyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan açıklarında bulunan Şah Deniz doğal gaz sahasında yüzde 28,8 oranındaki hissesiyle BP operatör konumundayken, TPAO yüzde 19, AzSD yüzde 10, NICO yüzde 10 ve SGC şirketi yüzde 6,7 paya sahip bulunuyor.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Haberleri
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