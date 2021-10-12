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Lübnan: Total, Eni ve Novatek, ülke kara sularında petrol arama anlaşmasına bağlı

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Ekonomi
Lübnan: Total, Eni ve Novatek, ülke kara sularında petrol arama anlaşmasına bağlı

Lübnan Enerji Bakanlığı, Fransız "Total", İtalyan "Eni" ve Rus "Novatek" konsorsiyumunun, Lübnan kara sularında petrol ve gaz arama anlaşmasına bağlı olduğunu duyurdu.

Lübnan Enerji Bakanlığı, Fransız "Total", İtalyan"Eni" ve Rus "Novatek" konsorsiyumunun, Lübnan kara sularında petrol ve gaz arama anlaşmasına bağlı olduğunu duyurdu.

Enerji Bakanlığı Petrol İdaresi Kurumu, Fransız Total şirketinin, petrol ve gaz açısından zengin 9. blok olarak bilinen 860 kilometrekarelik deniz sahasında arama yapmayı ertelemesi hakkında yerel basında çıkan haberler e cevap verdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Total, Eni ve Novatek şirketlerinden oluşan konsorsiyumun, Lübnan kara sularındaki 4. ve 9. bloklarda arama ve üretim anlaşmalarına bağlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle petrol arama süresinin 22 Ekim 2022'ye kadar uzatıldığı belirtildi.

Lübnan, Şubat 2018'de söz konusu konsorsiyumla petrol ve gaz arama anlaşması imzalamıştı.

Lübnan ile İsrail, hem kara sınır hattında hem de petrol ve gaz açısından zengin 9. blok olarak bilinen 860 kilometrekarelik deniz sahasında uzun yıllardır sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

AA / Gülşen Topçu - Ekonomi Haberleri
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