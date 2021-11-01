LPG zam geldi mi? LPG nedir? Son dakika zam haberleri

LPG zam geldi mi? LPG nedir?sorusunun yanıtı merak ediliyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı. Türkiye enerji ihtiyacının çok büyük bir kısmını döviz ile ithal ediyor. Dövizdeki dalgalanmalar sebebiyle Otogaza zam geldi mi? LPG oto gaza zam var mı? Otogaza zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam yapıldı? sorularına yanıt aranıyor. İşte, Akaryakıt fiyatları ve zamları

LPG ZAM GELDİ Mİ?

Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zammın ardından LPG'ye de (otogaz) yeni zamlar gelebileceği konuşuluyordu. Gelen son bilgiye göre bu iddia gerçeğe döndü. 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılan otogaza yeni bir zam kapıya dayandı. Otogaz (LPG) fiyatlarına bir zam daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 49 kuruş artış bekleniyor. İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

LPG NEDİR?

Otogaz, bütan ve propan gazlarının belirli oranda birleşiminden oluşan ham petrol ve doğalgazdan elde edilen LPG (liquefied petrolium gases) sıvılaştırılmış petrol gazının araçlarda yakıt olarak kullanılan formuna verilen isimdir.

Benzin ve motorin gibi petrol kökenli diğer yakıtlara göre emisyon seviyesi çok düşüktür ve çevreci bir yakıttır.

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